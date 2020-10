Dono de hamburgueria denuncia cliente que teria proibido entrada de entregador em condomínio por ele ser negro

PUBLICIDADE

O dono de uma hamburgueria denunciou uma cliente que teria proibido a entrada de um entregador em um condomínio de luxo, onde ela mora, por ele ser negro. A mulher ainda teria mandado uma mensagem, por meio do aplicativo de entregas: “Eu não vou permitir esse macaco”. O comerciante disse ao Portal G1 que vai registrar o caso na Polícia Civil.

O caso ocorreu em Goiânia-GO, na noite de domingo (25). Na ocasião, a cliente, que não teve o nome divulgado, precisou enviar uma mensagem para informar a quadra e o lote exatos, pois o endereço não estava completo.

Na sequência, a gerente do estabelecimento solicitou que a mulher liberasse a entrada do entregador no condomínio. No entanto, ela se recusou.

“Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mandar outro motoboy que seja branco”, escreve a cliente.

Em seguida, a gerente negou o pedido da mulher e disse que não iria tolerar racismo na empresa. Ao final, a moradora do condomínio ainda chamou o entregador de macaco e escreveu mais uma mensagem: “adeus. Não uso restaurante judaico”, finalizou a cliente.

O aplicativo Ifood informou que já identificou a usuária agressora e a baniu imediatamente da plataforma. “A empresa presta solidariedade ao entregador e está em contato para oferecer apoio psicológico”, diz a nota.

O dono da hamburgueria, Éder Leandro Rocha, disse que o caso será registrado na Polícia Civil nesta terça-feira (27). A polícia irá investigar o caso para saber se a autoria das mensagens foi realmente da moradora do condomínio.