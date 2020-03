Dona de casa usa galinha na dedetização e viraliza na internet; vídeo

PUBLICIDADE 

Um vídeo feito por uma dona de casa viralizou nas redes sociais nessa semana. Nas imagens, a mulher coloca uma galinha em cima de um rodo para que o animal coma as aranhas do teto da casa. A publicação, feita no último domingo (8), já conta com mais de meio milhão de visualizações.

No twitter, o vídeo já teve mais de 15 mil retweets e 70 mil curtidas. Confira a publicação.

A dona de casa brasileira provando que já está em 2080 quando coloca a galinha no rodo pra comer as aranhas do teto da casa e economizar na dedetização pic.twitter.com/crMdrawazK — L3O 🙂 (@leodmsp) March 8, 2020