Dois homens são presos suspeitos de matar fazendeiro e neta de 3 anos a tiros

Dois homem foram presos suspeitos de matar, a tiros, o fazendeiro Eduardo Ferreira dos Santos, de 45 anos, e a neta dele, de 3 anos. O filho do fazendeiro teria reagido e atirado contra os suspeitos. Ele e a mulher do fazendeiro também foram atingidos durante o tiroteio, mas não correm risco de vida.

Algumas câmeras de segurança flagraram a ação dos suspeitos. A polícia desconfia que a motivação do crime foi uma discussão que ocorreu no sábado (29). Na ocasião, os suspeitos foram até a propriedade da vítima, onde pescaram sem autorização. Após serem advertidos, os homens discutiram com o fazendeiro, antes de irem embora.

O fazendeiro e a neta foram assassinados a tiros na propriedade dele nesse domingo (30), na comunidade do Morocó, em Lucas do Rio Verde-MT. A neta dele, a mulher, de 45 anos, e o filho, de 26, foram encaminhados feridos para o Hospital São Lucas.

A neta veio a óbito no hospital e Eduardo morreu antes de receber o socorro, ainda no local do crime. O veículo usado pelos suspeitos foi apreendido. Os policias continuam as investigações para tentar prender mais dois envolvidos com crime.