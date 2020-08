Dois corpos, um deles sem cabeça, foram encontrados em decomposição pela polícia do AC

PUBLICIDADE

Na manhã de hoje (20), dois corpos em decomposição foram encontrados próximo a um igarapé, no município de Feijó, interior do Acre. Os dois cadáveres estavam presos e um deles sem cabeça. A polícia investiga a motivação do crime.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a polícia, não se sabe se os corpos tem marcas de tiro.

A polícia investiga o caso.

