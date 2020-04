Dilma Rousseff faz live acidental no Instagram e seguidores reagem; assista

PUBLICIDADE 

A ex-presidente Dilma Rousseff tentava fazer uma chamada de vídeo com o ministro da Educação da Argentina Nicolás Trott, quando acidentalmente iniciou uma live. O momento registrado no aplicativo Instagram gerou diversas reações entre os seguidores.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver Dilma falando com a filha Paula que aparentemente tentava auxiliar a mãe com o manuseio da plataforma. “Paulinha, estou te dizendo que não está. Você está desconfiando que eu não estou vendo? Será que não é você que está me atrapalhando?”.

Enquanto a ex-presidente tentava consertar o problema, diversos seguidores enviaram mensagens de apoio, entre elas: “nossa presidenta”, “maravilhosa”, “live do século” e “a gente precisa de você de volta”.

A live da Dilma é a mais maravilhosa de todos os tempos. Kkkkkk pic.twitter.com/qcvihEop0p — Daniel Lélis⚡ (@dannlelis) April 23, 2020