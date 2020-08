Dezenas de quatis saqueiam frutas de supermercado; assista

PUBLICIDADE

Um vídeo feito pela cliente de um supermercado flagrou a ação de um grupo de quatis que roubava diversas frutas do estabelecimento. No registro é possível ver os animais agirem de forma coordenada, o que impressionou a comerciante Evelin Oliveira do Nascimento, de 36 anos. Os funcionários da empresa relataram que os animais procuram comida no supermercado constantemente.

Evelin relatou ao Portal G1 que estava a caminho do comércio, quando notou a ação do grupo. No vídeo é possível ver os animais saírem de uma área de mata, próxima ao estabelecimento, e pularem um portão.

A gravação foi feita por Evelin, nesse domingo (9), próximo a um supermercado localizado no condomínio Riviera de São Lourenço, em Bertioga-SP. A comerciante relatou que, ao entrar no supermercado, viu um dos animais de relance. Na ocasião, o animal atravessou uma rua paralela aos fundos do estabelecimento e ela chegou a pensar que se tratava de um macaco.

Ao sair do supermercado, Evelin conduziu o seu veículo até a região onde havia visto o animal. Na sequência, a comerciante avistou pelo menos 30 quatis, que saqueavam as frutas do supermercado.

“Na hora, não pensei duas vezes e desci do carro para ver eles mais de perto. Alguns até vieram e cheiraram minha mão. Inclusive tomei uma bronca de uma amiga que é bióloga, que me disse que dei muita sorte por não ter sido mordida por eles. São animais silvestres que podem reagir se ficarem assustados, então não devemos chegar perto”, relatou Evelin ao Portal G1.