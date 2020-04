Detentos de Anápolis-GO são revistados ao som de Marília Mendonça

PUBLICIDADE 

Após um dos detentos do Presídio Recanto do Sol, em Anápolis-GO, comentar a live feita pela cantora Marília Mendonça na última quarta-feira (8), os agentes penitenciários decidiram revistar os demais presos ao som das músicas da artista.

O vídeo abaixo, gravado na quinta (9), um dia depois de um detento mandar um “salve” para Marília, mostra dezenas de detentos sentados no chão, enquanto toca a música “Todo Mundo Vai Sofrer”. Assista:

A administração da Unidade Prisional Regional (UPR) afirmou, em nota, que durante a revista, o celular usado para comentar a live da cantora foi apreendido. A UPR disse ainda que ” procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração do fato ocorrido”.

“Como medida de controle da segurança penitenciária, são realizados diariamente procedimentos de revista estrutural em todas as unidades do sistema prisional goiano, por determinação do governo do estado”, diz o texto.