Detento que fez comentário em live de Marília Mendonça tem celular apreendido

Na quarta-feira (8), a cantora Marília Mendonça fez um live no youtube que bateu recorde de audiência. Porém, no meio no show que estava sendo transmitido para milhares de pessoas, um comentário chamou a atenção. “Salve do Presídio do Recanto do Sol Anápolis-GO”, escreveu um perfil.

Na quinta-feira (9), um dia após o show, o detento que fez o comentário na live da cantora teve o celular apreendido, já que presos não podem ter telefones. Aconteceu uma revista na unidade prisional ao som das músicas de Marília.

Por meio de uma nota, a administração da Unidade Prisional Regional (UPR) de Anápolis informou que o aparelho apreendido está à disposição das autoridades competentes para os fins cabíveis. “A UPR ressalta que procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração do fato ocorrido”.

Além disso, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária comunicou que são realizados procedimentos de revista estrutural diariamente em todas as unidades do sistema prisional goiano.