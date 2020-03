Depois de dois anos, mulher descobre que regava planta falsa

PUBLICIDADE 

Na última sexta-feira (28), Caelie Wilkes, uma mulher norte-americana, fez uma publicação no Facebook relatando o quanto ficou surpresa depois de passar dois anos cuidando religiosamente de uma suculenta até descobrir que a planta era de mentira. O post fez sucesso nas redes sociais e rendeu vários compartilhamentos e comentários.

No post, a mulher contou que regava a planta diariamente. “Eu estava orgulhosa desta planta. Estava cheia, bonita, era apenas uma planta perfeita. E eu tinha um plano de rega para isso. Se alguém tentasse regar minha suculenta, eu ficava na defensiva, porque só queria cuidar bem dela. Eu absolutamente amei minha suculenta”.

Ela descobriu a verdade quando foi trocar a planta de vaso. Encontrei o vaso mais fofo, que combinava perfeitamente. Fui retirá-la do recipiente de plástico original com o qual foi comprado e descobri que a planta era falsa”, lamentou Caelie.

“Eu coloquei tanto amor nessa planta! Lavei as folhas. Tentei o máximo para mantê-lo com a melhor aparência e é totalmente plástico. Sinto que esses dois últimos anos foram uma mentira”, finalizou a jovem na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas riram, mas se solidarizaram com a norte-americana. “Alguém precisa trabalhar em suas habilidades de observação”, comentou uma pessoa. “Ai, mil perdões, mas eu estou rindo muito, porque já fiz a mesma coisa, mas por dois dias apenas”, disse outra.