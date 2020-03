Defesa de Gugu anexa documento em que Rose se declara solteira

PUBLICIDADE 

O processo da disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato teve mais um documento anexado. A defesa de Gugu apresentou à justiça um documento em que Rose Miriam di Matteo se declarava solteira. A mulher é mãe dos três filhos do apresentador.

No papel anexado ao processo, as partes se declaram “amigos e unidos apenas na condição de pais dos filhos”. O documento, apresentado pela defesa de Gugu, ainda comprovaria a existência de uma casa doada pelo apresentador para Rose. A residência é avaliada em R$ 1,8 milhões.

A defesa de rose alega que, quando o documento foi assinado, ela estava passando por uma crise de depressão e não teria condições de discernir o que estava fazendo. O documento foi assinado 43 dias após a mulher receber alta.

A defesa do apresentador acredita que esse documento coloca um fim no caso e pode ser a prova definitiva do processo de reconhecimento de união estável.