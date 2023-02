Datena leva tombos, fica preso na lama e se emociona ao falar dos mortos em SP

Ao andar por uma área de risco, onde houve deslizamento de terra, ele se desequilibrou e caiu de joelho

José Luiz Datena saiu da sede da Band, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e foi até São Sebastião, no Litoral Norte, para mostrar a tragédia provocada pelas fortes chuvas.

Ao andar por uma área de risco, onde houve deslizamento de terra, o jornalista de 65 anos se desequilibrou e caiu de joelho. “É muito difícil, mas eu vou tentar”, avisou.

Levantou-se para tentar seguir. Não conseguiu dar nenhum passo. Afundou os pés na lama e caiu sentado.

Imobilizado pela terra molhada, ele sentiu na pele o drama das vítimas. “Foi assim que as pessoas morreram, você não consegue tirar o pé.”

Mesmo alto e forte, ele demonstrou cansaço ao lutar contra o lamaçal. Precisou da ajuda de sua equipe para ficar de pé. Emocionou-se ao comentar o drama de quem não conseguiu se salvar.

“Eu imagino o desespero dessas pessoas para sair dessa massa de lama. Meu Deus! Foi assim que as pessoas morreram”, disse, afobado.

“Eu tô aqui imaginando a agonia das pessoas presas e tentando sair dessa tumba armada pela natureza. É impossível, quando a lama vem, alguém sair daqui. Imagine crianças, mulheres, pessoas de idade…”