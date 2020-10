Cuidadora presa dopava idosa para fazer transferências bancárias

PUBLICIDADE

Uma cuidadora foi presa, nesta quinta-feira (22), acusada de roubar cerca de R$ 400 mil de uma idosa, de 77 anos. Segundo a polícia, a senhora que teve a quantia roubada foi até uma delegacia na Tijuca e denunciou o ocorrido.

De acordo com as investigações, a cuidadora dava uma dosagem maior de medicamentos sedativos para a idosa e fazia transferências bancárias com os dados da senhora. A família da vítima estima que o valor roubado foi de R$ 400 mil.

A polícia juntamente com a justiça prendeu a autora preventivamente. Ela foi presa na manhã de hoje quando chegava na casa da senhora pra quem trabalha.

A Cuidadora foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)