Cuidadora furta idosa diagnosticada com coronavírus

A idosa, Barbara Gusr, de 86 anos, morreu vítima do novo coronavírus nos Estados Unidos, mas antes passo por problemas. É que sua cuidadora roubou sua aliança e seu cartão de crédito. O caso aconteceu em Denver, nos Estados Unidos.

A cuidadora, Elizabeth Daniels, de 29 anos, foi presa pela polícia. Ela tinha levado a aliança a uma loja de penhoras. O objeto estava avaliado em cerca de R$ 70 mil.

Além de penhorar a aliança, a jovem também fez compras com o cartão da mulher. A família descobriu do furto enquanto preparava o funeral da idosa, que morreu no dia 15 de abril. “A família não tinha acesso a Barbara por causa da pandemia, mas uma ladra tinha”, disse uma nora de Barbara.

Elizabeth foi presa após a família acionar a polícia.

