Crocodilo gigante de 1 tonelada morre aos 90 anos

O crocodilo King Buka morreu, aos 90 anos, em uma fazenda de Queensland, na Austrália. Com 1 tonelada e 5,2 metros, ele era o segundo maior crocodilo mantido em cativeiro no país. Devido ao comportamento dócil, King Buka ganhou status de celebridade. A informação do óbito do animal foi passada nessa quarta-feira (5), pelos donos da fazenda na qual ele vivia.

A Koorana Crocodile Farm, onde o crocodilo era mantido, fica nos arredores de Rockhampton. Ele foi levado para o local em 1984, quando foi visto em um canal de irrigação e, posteriormente, capturado. Devido ao comportamento pacato e ao tamanho que possuía, King Buka virou uma verdadeira atração para o local, que passou a receber um grande número de turistas.

A companheira do crocodilo, Bonnie, ficou arrasada com a morte de King Buka. O corpo do animal será exibido em um restaurante de Koorana Crocodile Farm, como forma de homenagear o animal.

