Crocodilo de 4,4 metros e 350 quilos é capturado em parque turístico

Um crocodilo-de-água-salgada de 4,4 metros de comprimento e com 350 quilos foi capturado em um parque turístico em Northern Territory-Austrália, nas proximidades da cidade de Katherine. O exemplar é o maior já capturado nos últimos anos, de acordo com um porta-voz do Departamento de Turismo, Esporte e Cultura do estado.

O parque costuma ser bastante frequentado nessa época do ano e, devido a isso, o animal foi capturado na última sexta-feira (28) e levado a uma fazenda, onde deverá ser usado para fins reprodutivos, contou a CNN.

O crocodilo-de-água-salgada tem a mordida mais forte do reino animal e é protegidos por lei na Austrália. Eles costumam viver em águas salobras perto da costa, manguezais, estuários de rios e lagoas.