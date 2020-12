Criciúma: delegado diz que foram levados cerca de R$ 80 milhões em assalto

PUBLICIDADE

O delegado da Polícia Civil de Santa Catarina Anselmo Cruz contou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que foram subtraídos cerca de R$ 80 milhões das duas agências do Banco do Brasil, assaltadas no centro de Criciúma (SC) na semana passada.

Após a prisão de 12 suspeitos de envolvimento no assalto, a polícia conseguiu recuperar em torno de R$ 1 milhão.

O assalto ocorreu durante a madrugada de terça-feira (dia 1°). O grupo portava armas de munição ponto 50 de uso restrito das Forças Armadas e disparou diversas vezes. Os suspeitos também fizeram barricadas com carros, espalharam explosivos e usaram reféns como escudo para evitar a aproximação de policiais.