Criança prende a cabeça em panela de pressão

O caso aconteceu na última sexta-feira (7)

Uma criança prendeu a cabeça dentro de uma panela de pressão e precisou da ajuda dos moradores em Coroatá, a cerca de 280 km de São Luís.

O grupo decide usar uma espécie de lixadeira para cortar a panela. Um corte é feito de cima para baixo e a panela é retirada. A criança chorou, mas não teve ferimentos.

Apesar de tudo ter dado certo, o procedimento de usar uma lixadeira para tirar a panela é considerado inadequado e inseguro pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão, que pede para ser acionado quando algo assim acontecer.

“O Corpo de Bombeiros é que deve ser acionado porque sabe lidar com essa situação e fazemos de tudo para preservar a vítima. Em primeiro lugar, esse material utilizado [lixadeira] não é correto. O que utilizamos é uma mini retífica e fazemos um pequeno corte somente no canto, na borda da panela, que depois podemos usar um alicate para ir abrindo a panela e tirar a tensão do metal. Também usamos uma proteção por dentro da panela para a criança não ser atingida de forma alguma. Não se faz esse corte longitudinal em toda a extensão da panela. Isso é muito perigoso e ainda mais com esse material que eles usaram”, explicou o major do Corpo de Bombeiros no Maranhão, José Lisboa.