Criança põe fogo em colchão e incendeia casa em MG

Uma criança, de 4 anos, causou um incêndio em casa enquanto brincava com um isqueiro na última quarta-feira (15). O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A irmã, de 17 anos, acionou o Corpo de Bombeiros. Ela relatou que a criança brincava com isqueiro no quarto quando ateou fogo no colchão.

Os bombeiros informaram que as chamas ficaram concentradas no quarto. Ninguém se feriu e os responsáveis pela criança foram orientados a deixarem esse tipo de objeto longe do alcance dela.