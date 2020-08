Criança morre após passar por tela de proteção de janela e cair do 4º andar de prédio

PUBLICIDADE

Uma criança de 9 anos veio a óbito após cair do 4º andar de um prédio, nessa quarta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança havia passado pela tela de proteção da janela da varanda do apartamento.

O acidente aconteceu no bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por volta de 10h30 desta quarta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas um médico que passava pelo local já havia atestado o óbito da criança. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.