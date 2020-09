Criança mantida refém pelo pai é resgatada no Maranhão

PUBLICIDADE

Um bebê de colo foi mantida refém pelo próprio pai no último sábado (5) após uma desavença familiar. O caso aconteceu na cidade de Caxias, a 360 km de São Luís, no Maranhão. O homem, que mantinha a criança refém, também atirou contra o cunhado, mas atingiu uma vizinha na região abdominal.

O crime aconteceu na rua 24 de Dezembro. Militares do 2º Batalhão da Polícia Militar receberam a informação e foram até o local para averiguar a situação. Para resgatar a criança, policiais do Esquadrão Águia e da Força Tática realizaram o isolamento da área e iniciaram a negociação com o homem.

A mulher baleada foi levada para o hospital e está estável, já a criança foi resgatada sem lesões. Com o homem, a polícia apreendeu uma espingarda e uma faca.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caxias. “Os policiais militares agiram com técnica e rapidez o que resultou em um desfecho satisfatório, com o resgate da criança. Foi uma ação digna de elogios” afirmou o major Daniel Kraieski Pires Lages, Comandante do 2º BPM.