Criança de seis anos cai de prédio na Vila Tiradentes

PUBLICIDADE

Um menino de 6 anos caiu de um prédio na Vila Tiradentes, em São Paulo, por volta das 8h22 desta quinta-feira, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a altura da queda foi em torno de 7 a 10 metros. A criança foi encontrada em estado gravíssimo.

O caso aconteceu na Rua Coronel Paulo Soares de Moura e está sendo acompanhado pela 75ª Delegacia de Polícia. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida por quatro viaturas do Samu avançado, que conta com profissionais médicos no acompanhamento do resgate.

A vítima foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhada para atendimento no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), onde permanece internada. Não há informações sobre o motivo da queda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo