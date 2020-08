Criança de 5 anos morre com pescoço cortado e pai é o suspeito pelo crime

PUBLICIDADE

Na madrugada desta quinta-feira (13), uma criança, de 5 anos de idade, morreu após ter o pescoço cortado, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco (AC). O principal suspeito de cometer o crime é o pai do menino. De acordo com o delegado Frederico Tostes, da Delegacia de Flagrantes (Defla), o homem perfurou a garganta do filho com uma faca e ainda não se sabe a motivação da ação.

“Só ouvi uma pessoa até agora, que foi o pastor a quem o autor estava ajudando a aterrar o quintal da igreja. Nem para o pastor ele disse o motivo. Estamos ouvindo uma segunda testemunha, que afirmou também não saber o motivo”, disse o delegado

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima disse que o marido faz uso de drogas. Ela ainda afirmou que, quando acordou de manhã, percebeu que o homem não estava em casa e que seu filho estava inconsciente e com o pescoço cortado.

Pastor da igreja do suspeito

Um pastor, que não quer ser identificado, disse que recebeu uma ligação do suspeito na madrugada. O homem não disse nada e desligou. Na manhã seguinte ele faltou o trabalho voluntário da igreja e voltou a entrar em contato com o pastor para encontrá-lo na região.

“Chegando lá, ele estava todo sujo de barro, e pastor disse que o chamou para ir em casa e tomar banho e trocar de roupa. Porque o autor tinha dito a ele que estava transtornado mentalmente, e eles se encontraram”, afirmou o delegado ao G1

Depois de descobrir o que de fato aconteceu, a testemunha chamou a polícia. O suspeito foi levado para a Defla