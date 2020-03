Criança de 11 anos é morta a tiros dentro de casa

PUBLICIDADE 

Uma criança de 11 anos foi morta a tiros nesta terça-feira (17), enquanto estava dentro de casa.

Segundo a polícia, dois suspeitos invadiram a casa da vítima e dispararam contra ela. Ainda de acordo com as autoridades, o menor tinha envolvimento com o drogas, ele começou quando tinha sete anos, também praticava roubos e furtos na região de Teresina-PI.

O menino morreu antes de receber atendimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Polícia Militar investiga o caso e procura pelos suspeitos, que ainda não foram identificados.