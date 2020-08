Criança de 1 ano tem 80% do corpo queimado por causa de explosão de fogão a lenha

PUBLICIDADE

Um menino de 1 anos, identificado apenas como Nickolas, teve 80% do corpo queimado após ser atingido por uma explosão de um fogão a lenha. O acidente aconteceu neste domingo (16), na fazenda da família da criança.

De acordo com o relato da família, o bebê está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A fazenda da família fica no Assentamento Pecuama em Tangará da Serra, a 242 km da capital.

De acordo com o pai do menino, Fernando dos Santos, de 24 anos, a mulher dele, Rayane Souza, de 21 anos, mãe de Nickolas, tentava acender o fogão e a explosão ocorreu em seguida. Fernando suspeita de que a lenha estava com algum produto inflamável que teria provocado a explosão.

A explosão também atingiu Rayane, mas o filho dela foi o mais afetado pelo acidente. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido para Cuiabá. Atualmente, a família luta para arcar com as despesas das fraldas, remédios, pomadas e os custos da viagem para a capital mato-grossense.

