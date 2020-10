Criança de 1 ano morre após ser atacada por cachorro da raça Chow-chow

PUBLICIDADE

Uma bebê de um ano e cinco meses veio a óbito após ser atacada por um cachorro da raça Chow-chow. O caso ocorreu no domingo em uma fazenda na região conhecida como Cachoeira do Paiol, na cidade Frei Inocêncio, em Minas Gerais.

A família havia adquirido o cachorro há cerca de quatro meses. De acordo com a Polícia Militar, o pai da menina tentou conter o animal, mas acabou sendo atacado também.

A criança sofreu mordidas no rosto, na cabeça, no pescoço e na nuca. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Segundo o pai, a menina sempre brincou com o cão, que sempre foi muito dócil. O animal estaria mais agitado após a chegada de um outro cachorro na propriedade.

Os pais da menina foram encaminhados para a delegacia de Governador Valadares. A mãe, que é gestante, está muito abalada e não conseguiu prestar depoimento.