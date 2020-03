Criança de 1 ano é encontrada sobre corpo de mãe morta

PUBLICIDADE 

Júlia Mendonça Mercês, uma jovem de 18 anos, foi morta com pelo menos seis facadas na noite desta quarta-feira (18). O filho, de um ano e oito meses de idade, foi encontrado em cima do corpo da mãe.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Júlia, identificado como o estudante de Direito Cario Miranda Nogueira, de 20 anos. Segundo a Polícia Militar, Caio cortou a mangueira do gás de cozinha da residência. Por esse motivo, tanto a amiga de Júlia quanto o filho precisaram receber atendimento médico.

Moradores da região contaram que por volta das 17 horas dessa terça-feira (17) começaram a sentir um cheiro forte de gás de cozinha. Já por volta das 19 horas, eles ouviram a amiga da vítima pedindo por socorro.

Uma viatura da PM que passava pela rua parou e deu assistência. Nesse momento, o filho de Júlia foi encontrado em cima do corpo da mãe.

Segundo a polícia, o ex-companheiro de Júlia estava deitado no chão da cozinha e com alguns cortes de faca pelo corpo. A perícia encontrou a arma que teria sido utilizada para cometer o crime. Segundo as autoridades, o suspeito teria tentado se matar após o crime.

As autoridades levaram o suspeito para receber atendimento médico. Ao avistar Caio, a população gritou em protesto.

O corpo de Júlia foi levado para o Departamento Médico Legal (DML). O crime ocorreu em Vitória-ES.

Acidente no caminho para hospital

No caminho para o hospital, a ambulância que transportava o filho e a amiga de Júlia se envolveu em um acidente com uma caminhonete.

O motorista da caminhonete disse que foi surpreendido pela ambulância, que estava com a sirene desligada. A caminhonete rodou na pista e capotou. Outra ambulância foi chamada para atender as vítimas. O motorista do caminhão também recebeu atendimento.