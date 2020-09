Corpo de idoso é encontrado amarrado na sala de casa

PUBLICIDADE

O corpo de um aposentado, de 76 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e uma cinta no pescoço. A vítima foi encontrada na sala de jantar da própria casa. Nenhum suspeito foi preso. De acordo com a Polícia Civil, José Roberto Presti morava sozinho.

A casa do aposentado foi encontrada com os pertences revirados, na quinta-feira (24). Por volta das 13h45, uma vizinha acionou a Polícia Militar.

Após a chegada da polícia, a moradora contou que havia entrado no imóvel e encontrou o aposentado caído no chão da sala de jantar. Com a chegada da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi constatado que o idoso estava morto.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e o corpo do idoso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por autópsia, a fim de identificar a causa da morte. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e o crime permanece sendo investigado.