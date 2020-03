Copiloto apresenta sintomas de Covid-19 durante viagem e assusta tripulantes

PUBLICIDADE 

Um copiloto da companhia aérea Azul passou mal durante uma viagem e deixou a tripulação do voo em pânico. A suspeita era de que ele teria o novo coronavírus. A aeronave viajava de Belém a Belo Horizonte na tarde de segunda-feira (16).

Após chegarem ao destino, os passageiros do voo AD5267 desembarcaram normalmente. O avião, entretanto, ficou desde o fim da tarde de segunda-feira (16) isolado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins-MG, para ser higienizado. A aeronave foi liberada no fim da manhã desta terça-feira (17) e em seguida viajou com destino a Campinas-SP.

A companhia afirmou que o copiloto foi encaminhado ao serviço médico, após o pouso, por apresentar sintomas semelhantes ao da doença covid-19, causada pelo vírus. Já os passageiros estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).