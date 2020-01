Conversa íntima de Gabigol com modelo vaza e ela confirma

PUBLICIDADE 

Léo Dias, colunista do Jornal de Brasília e do UOL, publicou uma conversa recente de Gabigol com a modelo Mariana Braguês, ex-namorada do ator Douglas Sampaio. As conversas eram de setembro e novembro de 2019 e mostravam bastante intimidade entre os dois.

O jogador estava inclusive marcando encontros com a modelo, o que ele batizou de “Nosso segredo”, já que vivia na época um relacionamento com a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

Léo Dias, para checar a veracidade dos prints ‘vazados’, procurou ambos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Gabigol deu a já esperada resposta sobre o assunto: “Gabriel está totalmente voltado para definição de futuro dele, quanto ao clube que ele irá defender em 2020.”

Mariana, que demonstrou surpresa ao saber que o jornalista havia recebido os prints das conversas, contou que recentemente teve o instagram hackeado e até mostrou um print de um e-mail enviado pela rede social que falava que alguém tinha tentado fazer novo login em seu perfil.

Porém, a modelo, que namorou o ator Douglas Sampaio entre 2016 e 2017, confirma que a conversa íntima entre os dois realmente ocorreu.