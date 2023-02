Como nasce um gigante: Repórter Lucas Ceron

“Empreender é enxergar algo que existe em você e falta no mundo, dedicar-se ao desenvolvimento humano de outrem e servir ao próximo com esplendor de fazer por si.”



Lucas Ceron é o empresário, repórter e palestrante que revolucionou o mercado de entretenimento infantil e se tornou referência em todo o Brasil.



Dizem que um empresário de sucesso é aquele que consegue alcançar seus objetivos financeiros e de negócios, tendo habilidade em tomar decisões estratégicas e correr riscos calculados, mas o Lucas relata que sucesso de verdade é enxergar suas ideias rompendo barreiras, quebrar dogmas e expandir as possibilidades de pessoas.

O conceito de visionário vem daquele que crê no impossível, e através de olhos bem treinados enxerga oportunidades onde o mundo relata problemas. Assim definimos o Lucas.



Aos 16 anos, tornou-se “pai solteiro” da Ana Júlia, e com muita determinação conseguiu conciliar seus estudos na Universidade São Judas Tadeu (USJT) com a responsabilidade de criar a filha, ora sua fiel escudeira. Casou-se com a Mariana Ceron – médica psiquiatra – aos 28, com quem planejou sua segunda filha, Maria Fernanda.



Lucas Ceron idealizou o projeto Art&Manha em meados de 2014, com o intuito inicial de entregar a realização dos sonhos das crianças em suas datas de aniversário, e rapidamente atingiu às estrelas, revolucionando o mercado de entretenimento infantil com seu método e visões únicas em um mercado que até então vivia mais do mesmo há décadas. A ascensão do negócio e ideal chegaram ao mercado B2B e foram realizados eventos com marcas parceiras como PSA, VOIT, FICO, DANONE além de mais de 80 hotéis e resorts pelo Brasil afora.

Sua inspiração? “Um dia me disseram que eu não ganharia a vida brincando”.



Depois da A&M fundou assessoria esportiva, hamburgueria, se tornou sócio de diversos negócios e aprimorou-se para ajudar empresários no que havia descoberto ser seu querubim: o Marketing de Diferenciação.

Em paralelo aos feitos, fora convidado para representar em veículo de comunicação de imprensa oficial diversos eventos e notícias de sua região – Zona Oeste de São Paulo. O que abriu espaço para a junção de suas habilidades e criação de novos modelos de comunicação visando aprimorar a vida e bem estar dos habitantes regionais.

Lucas explica que uma marca é algo que representa, in suma, pessoas, e que é este seu objeto de estudo – o comportamento humano.

Foi idealizador de marcas e compositor de imagem corporativa de diversas atuais líderes de mercado, além de se tornar o repórter oficial de eventos na zona oeste, que resultou na criação de novos negócios: Amo Butantã e Repórter São Paulo – tabloides presentes além de em seu site oficial (www.reportersaopaulo.com), em todas as redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, entre outras.



Quando questionado a que atribui todo seu sucesso e curva ascendente em renome no Brasil, Lucas Coronado Ceron dedica suas vitórias à avó Herminia Coronado, quem o apoiou, incentivou, acreditou e hoje mora com ele colhendo os frutos desse amor pelo desenvolvimento da sociedade. (Obrigado Dona Herminia!)

Com sua visão empreendedora, dedicação e comprometimento, Lucas Ceron se destaca como uma referência no mercado e um exemplo de sucesso para aqueles que buscam realizar seus sonhos e objetivos.