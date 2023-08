Como mesclar um PDF e porque você deve saber fazer isso

Os arquivos PDF são os arquivos mais usados em todo o mundo para a comunicação de informações através da internet, e por isso, saber como usar algumas funcionalidades como mesclar ou juntar um PDF é algo útil não só para sua vida pessoal como também para sua vida profissional.

É por isso que nos dias de hoje, e para você ser uma pessoa que sabe funcionar com as mais recentes tecnologias, esta funcionalidade é muito importante.

Porque você deve usar um PDF?

Provavelmente em sua vida você encontrou ou vai encontrar alguma ocasião onde você precisa de mesclar PDF para que suas informações fiquem mais compactas e juntas em um único arquivo.

Mas no segmento empresarial existem várias empresas e entidades governamentais que podem precisar de mesclar arquivos PDF.

Alguns desses exemplos são os escritórios e empresas de todos os setores, que precisam de criar relatórios ou documentos recorrendo à junção de arquivos PDF, o setor jurídico e da justiça que precisa de mesclar documentos legais, contratos e outras informações em um único ficheiro ou o setor da educação onde é possível mesclar materiais didáticos e outros recursos.

Esses são alguns dos vários exemplos onde você vai encontrar a necessidade de mesclar arquivos PDF e por isso podemos concluir facilmente que mesclar um arquivo PDF é algo que você deve saber, independentemente do seu uso pessoal ou profissional.

Como mesclar arquivos PDF

Existem várias ferramentas para mesclar arquivos PDF, mas poucas são intuitivas e fáceis. Por isso recomendamos uma ferramenta simples, o SmallPDF, que tem várias vantagens. Além de ser um site seguro e que usa encriptação de dados do seu computador ou celular para os servidores deles, não requer qualquer instalação de software e pode mesclar vários arquivos em poucos minutos.

Para mesclar ou juntar um arquivo PDF, basta ir ao SmallPDF.com e procurar a opção “Juntar PDF”, em seguida arraste seus arquivos para o site ou procure ele em seu computador ou celular.

Você pode carregar o seu arquivo também através da sua cloud favorita, selecionando o serviço Dropbox ou Google Drive, de forma segura, pois como já havíamos informado o site usa encriptação.

Em seguida, você deve aguardar que os arquivos sejam enviados. Quando tiverem sido enviados, você vai ver uma lista dos arquivos que estão disponíveis para mesclar, e basta apertar o botão “Juntar PDF”.

Se ainda estiver faltando algum arquivo, depois da sua conferida, pode ainda usar a opção “Adicionar mais” para adicionar mais arquivos.

Os arquivos estão agora prontos para você baixar.

Outras funcionalidades para mesclar PDF

Além da junção dos arquivos, você tem outras funcionalidades disponíveis antes de baixar os arquivos mesclados. Pode baixar eles como PDF ou então como Word, PowerPoint ou imagem. Pode ainda adicionar uma senha ao arquivo ou comprimir o arquivo. Essa última funcionalidade, a compressão do arquivo que você mesclou, é bastante útil quando você está fazendo a junção de vários arquivos e o arquivo final é muito pesado. Fazendo a compressão do arquivo dá a você uma opção que garante que o espaço do seu arquivo fica bastante menor.

Todas as opções podem ser encontradas na mesma tela onde você mesclou os arquivos.

Gostou dessa dica? Confira outras dicas sobre arquivos PDF!

Se mesclar um arquivo é algo que você vai usar de forma fácil com o SmallPDF, existem ainda outras opções para trabalhar com PDF que você deve conferir.

Além da compressão, da qual já falámos, o SmallPDF oferece outras ferramentas como a assinatura de um arquivo PDF, a conversão de um PDF para Word para que você possa editar os arquivos PDF diretamente em seu processador de texto, a conversão do seu arquivo PDF para imagens, entre outras.

Tudo isso é feito com segurança sem instalar qualquer aplicativo, porque o SmallPDF funciona num browser e apaga os seus arquivos algumas horas depois de você os enviar, garantindo que a segurança e confidencialidade dos dados são mantidas.