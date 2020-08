Com uma voadora, ladrão rouba motocicleta; vídeo

PUBLICIDADE

Na noite de desta quarta-feira a (12), uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um casal teve a moto roubada, em Caucaia, em Fortaleza (CE). Nas imagens, o bandido derruba o condutor e a passageira com um chute voadora. De acordo com o G1, o crime foi registrado por câmeras de um condomínio na rua do assalto

No momento da voadora, o condutor da moto perde o controle e cai na calçada. Ele e a passageira se levantam e fogem rapidamente. O suspeito ainda aponta a arma para o casal antes deles correrem. A mesma câmera que registrou o assaltou ainda mostrou que, 20 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar passa na rua do crime.

De acordo com um morador da região, que não quer ser identificado, os assaltos ocorrem com frequência. “Atualmente, o policiamento é muito falho. Os assaltos são constantes. O pior disso tudo é que estamos a quatro ou cinco quarteirões do Batalhão do Raio da PM”, revelou o morador ao G1.

