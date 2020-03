Com doença degenerativa, pai acompanha filha ao altar

PUBLICIDADE 

Aos 53 anos, Antônio Arcanjo Rodrigues, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) conseguiu passar por cima das dificuldades e levou uma de suas filhas ao altar, em Curitiba. Ele não pode andar e nem respirar sem a ajuda de aparelhos e já convive com a doença há 13 anos.

Mesmo com todas as dificuldades, segundo o site RicMais, o pai também participou da festa e dançou valsa com a filha. “Foi um momento no qual ele transcendeu a limitação da doença. A alegria dele na pista, mesmo na cadeira e com a ventilação, foi muito gratificante e recompensadora”, declara Rosane, irmã gêmea da noiva Rosangela.

Segundo Rosane, mãe da noiva, o pai não saía de casa para um compromisso social há mais de 10 anos, mas é receptivo e adora festas. “Ele está sempre com um sorriso no rosto para receber as pessoas”, conta a filha. Este, por sinal, é um o único movimento que Antônio consegue fazer, além dos olhos. .