Com camisa do Vasco, menino viraliza ao cantar música do Flamengo

O vídeo de um menino com a camisa do Vasco e imitando o Gabigol conquistou as redes sociais nesta semana. Deixando a rivalidade de lado, ele soltou a voz e cantou a música tema do Flamengo em 2019, “Pra cima deles Flamengo”.

Nas imagens, é possível ver que ele se inspirou no jogador Rubro-negro e, mesmo com a camisa do time rival, não hesitou em cantar a famosa música.

Veja!