Colisão entre carro e moto deixa um óbito na DF — 130

Na noite dessa quarta-feira, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito na DF-130 próximo ao Café Sem Troco, sentido Paranoá-DF, com o emprego de 02 viaturas e 07 militares.

No local as equipes se depararam com um Fiat Strada cinza e uma motocicleta Yamaha vermelha envolvidos nessa colisão.

O Sr. E. C. R. de 43 anos, condutor da moto, estava ao solo, e ao ser atendidos pelos bombeiros se depararam com o homem sem sinais vitais e com lesões incompatíveis com a vida.

O condutor do carro não se encontrava dentro do carro, e não foi a vistado próximo ao local.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionando para descobrir as causas do acidente e encontrar o motorista do carro.