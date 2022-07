Colisão entre ambulância do SAMU e caminhão deixa feridos

O acidente deixou três vítimas, que precisaram ser resgatadas por uma segunda ambulância, sendo uma delas em estado grave

Um acidente nesta manhã de sexta-feira (1) deixou a BR-060 parcialmente interditada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) bateu na traseira de um caminhão carregado de areia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h45 para socorrer as vítimas.

O acidente deixou três vítimas, que precisaram ser resgatadas por uma segunda ambulância, sendo uma delas em estado grave. Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada ao local.

Com o impacto, o painel da ambulância ficou destruído, e os bombeiros precisaram retirar as vítimas presas nas ferragens. A areia que o caminhão carregava foi espalhada no asfalto.