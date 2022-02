Cobra rara resgatada em cativeiro é apenas o 3º espécime desde 2017

A cobra encontrada na quinta é um macho adulto, que, de acordo com o ICMBio, aparenta estar em boas condições. Ela estava em um cativeiro na casa de um homem no bairro Guapiruvu

Uma jiboia-do-ribeira foi encontrada nesta quinta-feira (24), em um cativeiro em Sete Barras, no interior de São Paulo, e representa uma vitória para o Brasil. Segundo especialistas, este é apenas o terceiro espécime encontrado vivo desde 2017. A Corallus cropanii, é considerada uma das mais raras do mundo.

Após 60 anos de procura, pesquisadores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e do Instituto Butantan encontraram, também no Vale do Ribeira, um exemplar macho da jiboia-do-ribeira. Em 2020, outro espécime foi achado em Sete Barras.

O local foi descoberto depois de uma denúncia de vigilantes do Parque Estadual Intervales (PEI). Os profissionais observaram um movimento suspeito de um homem saindo da mata, na Área de Preservação Ambiental (APA) da Serra do Mar. Após investigação, a equipe de fiscalização da Fundação Florestal encontrou a cobra em uma caixa, na residência do suspeito. O animal foi resgatado, a Polícia Militar Ambiental foi acionada e multou o homem em R$ 10 mil.