Cobra ataca cachorro e dona luta com o réptil para salvar o pet; vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um cachorro foi atacado por uma cobra, em uma casa em Sunshine Coast (Queensland, Austrália). O filhote de 9 meses só sobreviveu porque sua dona lutou contra o réptil para salvar seu pet.

Quando escutou seu cachorro pedindo ajuda, Michelle van Schouwen usa as mãos para tirar a píton que abraçava fortemente o cão.

“Foi um pânico, então corri e quando cheguei ao fim do pátio, meio que congelei e gritei. Tinha acabado de ver a píton envolvendo o Jasper”, disse ela para uma emissora local.

Jasper conseguiu escapar da cobra e se recupera bem. O filhote sofreu uma mordida na orelha esquerda e um dos pulmões foi atingido pela força esmagadora da cobra.

Confira o vídeo do ataque.

Quicker than you think… 9 week old pup Jasper is grabbed by a carpet python in his backyard on the Sunshine Coast, QLD…

Both python and pup are all good – Jasper got a bit ear for his troubles…

📹: Wolf Hope via YouTube (https://t.co/INJVl2G0f0) pic.twitter.com/YAkccB8Np4

— RFTTE (@rftte) November 30, 2020