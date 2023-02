Cobra aparece em telhado e assusta fieis durante culto em igreja

Após ser recolhida, a cobra foi devolvida à natureza em uma área de mata

Fieis de uma igreja evangélica no bairro São José, em Fundão, na Grande Vitória, tomaram um susto ao se depararem com uma jiboia no telhado do templo durante o culto da manhã deste domingo (5).

Depois que um dos presentes viu a cobra no telhado da varanda da igreja, alertou os demais e a Defesa Civil do município foi acionada.

Os dois profissionais, o gerente da Defesa Civil, Valfran Nunes, e o coordenador do setor, Fábio Correa, retiraram o animal com o auxílio de um pedaço de madeira e o colocaram dentro de um saco.

“Eles [os fieis] estavam assustados porque não é comum você encontrar um animal desse. Apesar de não ser uma cobra agressiva, ninguém deseja ter uma dentro de casa e muito menos em pleno culto”, disse o gerente da Defesa Civil, Valfran Nunes.

Valfran disse que não é o primeiro caso que eles atendem no município.

“É de costume sempre ocorrer isso. Já tiramos em residências e escolas. O Fábio Corrêa já tem até uma certa habilidade em executar esse trabalho”, falou Valfran.