Cliente deixa gorjeta de R$ 15,6 mil a funcionários de restaurante fechado por coronavírus

PUBLICIDADE

Após pedir apenas uma cerveja em um restaurante em Cleveland (EUA), um homem deixou uma gorjeta no valor de US$ 3.000 (R$ 15,6 mil). A história foi relatada no Facebook por Brendan Ring, dono do estabelecimento, e ganhou reportagens em site e jornais ao redor do mundo.

Em seu relato, publicado no dia 22 de novembro, Ring conta que a gorjeta foi dada pouco antes do fechamento voluntário do restaurante, medida adotada para conter a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o cliente pediu que o valor fosse repartido com os quatro funcionários do lugar. Ele afirma também que só se deu conta do tamanho da doação quando o homem estava deixando o local.

“Eu corri atrás dele, mas ele me disse que não havia erro nenhum e que nos veríamos na reabertura”, contou Ring.

O empresário disse que não iria revelar o nome do cliente por achar que ele não gostaria desse tipo de divulgação. Ele informou também que a conta do homem havia dado apenas US$ 7,02 (R$ 36). “Somos humildemente gratos por esse gesto incrivelmente gentil e grandioso”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress