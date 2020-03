Cinco homens são mortos a tiros

PUBLICIDADE 

Cinco homens foram mortos a tiros na noite deste domingo (15). Os moradores da região acionaram a polícia após ouvirem barulho de tiros.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que as vítimas eram usuárias de drogas e praticavam delitos na comunidade. As autoridades vão investigar se as afirmações são verdadeiras. Os corpos foram encontrados em Recife-PE.

Os corpos dos cinco homens foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro do Recife. Os nomes deles não foram divulgados.