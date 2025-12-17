Chuvas deixam sete mortos em São Paulo desde o início da Operação Chuvas, aponta Defesa Civil

A Operação Chuvas, coordenada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, já contabiliza sete mortes desde o início do período de monitoramento, em 10 de dezembro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (17/12). As ocorrências estão relacionadas a deslizamentos, quedas de árvores e muros, descargas elétricas e enxurradas provocadas pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Duas das mortes mais recentes foram registradas na tarde de terça-feira (16/12), em Ilhabela, no litoral norte paulista. As demais vítimas incluem um homem que morreu em decorrência de um deslizamento de terra em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira; uma mulher que perdeu a vida após a queda de um muro na zona leste da capital; outra mulher atingida por uma árvore em Guarulhos; um homem que morreu após sofrer descarga elétrica em Juquitiba; e um homem que foi arrastado pela correnteza ao escorregar e cair em um rio em Bauru.

Segundo a Defesa Civil, a Operação Chuvas teve início em 1º de dezembro e seguirá até 31 de março de 2026, período em que o estado intensifica ações de monitoramento, prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

Além das mortes confirmadas, um homem está desaparecido em Guarulhos após as chuvas da tarde de terça-feira. O veículo em que ele estava foi arrastado pela enxurrada e acabou caindo em um córrego. O Corpo de Bombeiros realiza buscas para tentar localizar a vítima.

Nesta quarta-feira, o estado amanheceu com temperaturas mais amenas e registro de chuvas isoladas. O litoral norte foi a região mais impactada, com elevados volumes de precipitação. Ao longo do dia, a previsão indica possibilidade de chuva fraca na Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba. Já nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais, são esperadas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

Nas demais regiões do estado, o tempo deve permanecer parcialmente nublado, com chance de chuvas fracas e rajadas de vento, conforme alerta da Defesa Civil.