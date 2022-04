Cheia de rio expulsa 908 pessoas de casa em Quaraí, RS

Na quarta-feria, 27, a Defesa Civil divulgou que 908 pessoas tiveram que deixar suas casas em Quaraí, na Fronteira Oeste, Rio Grande do Sul, devido à cheia do rio que leva o nome da cidade. A chuva que atingiu o município nesta semana fez com que o rio ficasse 12,82 metros acima do nível normal.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), choveu 179,80 milímetros nas últimas 48 horas na cidade. O volume é mais que 50% da média prevista para todo o mês de abril, segundo a Climatempo.

Do total de pessoas expulsas de casa, 100 foram levadas para abrigos providenciados pela prefeitura do município.

Situação em outras cidades

Em Alegrete, Fronteira Oeste, a preocupação é com as pessoas que moram às margens do Rio Ibirapuitã. Cinco famílias já precisaram sair de casa. Na noite de quarta, o rio estava 9,96 metros acima do nível normal.

Já em Santa Maria, Região Central, as rajadas de vento chegaram a 81 km/h. Milhares de casas ficaram sem luz. O vento arrancou árvores e arrastou contêineres de lixo. Placas de sinalização ficaram quebradas e casas destelhadas. A defesa civil distribuiu lonas para as famílias atingidas.