Céu fica completamente vermelho em cidade da China e assusta moradores; veja vídeos

Um fenômeno na cidade de Zhoushan, na China, deixou o céu da cidade completamente vermelho e assustou os moradores assustados no sábado, 7. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno aconteceu e moradores aparentemente assustados, saindo pelas ruas sem saber do que se tratava. Os vídeos rapidamente viralizaram na internet.

The meteorological bureau of Zhoushan said on Sunday that the red sky that appeared was caused by the refraction and scattering of light most likely from ship lights in the port