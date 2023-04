Casas de apostas que aceitam PayPal?

PayPal é uma empresa estado-unidense de pagamentos online para enviar e receber dinheiro rapidamente. O PayPal também pode ser utilizado para pagamentos diretos num grande número de serviços online, desde grandes lojas (eBay) e agências de viagem (Booking.com) a sites de investimento financeiro (eToro).

Num momento em que a maioria das casas de apostas se encontram sediadas na Internet, o PayPal também pode ser muito útil para efetuar depósitos rápidos em sites de jogos de sorte dentro e fora do Brasil. Por consistirem num serviço predominantemente baseado online, muitas casas de apostas (mas nem todas) aceitam pagamentos via PayPal.

Em Casas de apostas Brasil pode encontrar uma seleção das melhores casas do país, incluindo sites que aceitam depósitos e levantamentos por PayPal.

Utilizar o PayPal é bastante simples. Basta aceder ao site oficial do PayPal e criar um registo. A partir desse momento, pode começar imediatamente a enviar e receber pagamentos de amigos e familiares. Para realizar pagamentos, basta introduzir o endereço de e-mail do destinatário.

Para associar a sua conta PayPal ao seu banco, só precisa fornecer os dados necessários e seguir as instruções disponibilizadas no site e aplicativo. Todo o processo pode ser concluído em menos de dois ou três dias. As informações necessárias são as seguintes:

• Nome completo;

• CPF;

• Data de nascimento;

• Morada fiscal completa;

• Número de celular;

• Endereço de e-mail.

Realizar transferências rápidas entre a sua carteira online e os seus cartões de crédito e débito é a principal vantagem de associar a sua conta PayPal ao seu banco. Para utilizar o PayPal para pagamentos de bens e serviços online, basta premir a opção “PayPal” na loja online de sua eleição; será imediatamente reencaminhado para o site, onde só precisará de introduzir a sua senha para autorizar o pagamento.

O PayPal é um serviço especificamente desenhado para efetuar pagamentos online, mas existem outros métodos de pagamento disponíveis nas principais casas de apostas. Assim, quais são as principais vantagens de utilizar o PayPal num site de jogos de sorte?

Relativamente a métodos de pagamento mais tradicionais, o PayPal oferece maior privacidade. Pode utilizar a sua conta para obter recibos relativos a todos os pagamentos, mas todo o processo decorre longe do escrutínio do seu banco.

Existem muitas casas de apostas na Internet, mas nem todas podem ser de confiança. Se por acaso fizer um pagamento numa casa de apostas pouco reputada e quiser receber o seu dinheiro de volta, o PayPal facilita o processo de devolução com o seu Programa de Proteção ao Consumidor. Um ótimo método para evitar golpes online.





O PayPal não é um serviço 100% gratuito devido ao pagamento de comissões, mas não exige nenhuma subscrição, depósito inicial, pagamento mensal, ou comissão percentual periódica. Assim, acaba por ficar mais barato tentar a sorte em casas de apostas com o PayPal do que com um cartão bancário tradicional.

No entanto, nem tudo são pontos positivos. Em caso de câmbio de moeda (usar reais para realizar pagamentos em dólares, por exemplo), o PayPal cobra uma comissão bastante elevada de 4.5%.

Além disso, nem todos os bancos brasileiros podem ser associados ao PayPal (confira com o seu banco antes de criar a sua conta).