Casal morre afogado após tentar salvar filho em praia

De acordo com informações da Polícia Civil, pescadores que estavam no local resgataram o adolescente e voltaram para tirar o casal do mar

Uma mulher de 42 anos e um homem de 43 anos morreram afogados, na manhã desta terça-feira (10), após tentar salvar o filho que também se afogava. O caso aconteceu na praia de Camaçari, em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa. O filho deles, de 13 anos, estava se afogando no mar, quando os pais entraram para tentar salvá-lo.

FUP pede bolosonaristas fora da Petrobras em ato pela democracia

O Corpo de Bombeiros foi chamado e tentou reanimar o homem e na mulher. As tentativas de reanimação, no entanto, não tiveram sucesso e o casal teve morte confirmada no local. O adolescente não corre risco de morte. Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de João Pessoa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a família é de Campina Grande e estava passando alguns dias em Lucena.