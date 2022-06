Casal é preso suspeito de roubar joias de deputado

Segundo a Polícia Civil, a mulher trabalhava na casa do parlamentar como empregada doméstica há quatro meses

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (09), em Salvador, suspeitos de roubar joias avaliadas em R$ 100 mil e outros objetos da casa do deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil).

Segundo a Polícia Civil, a mulher trabalhava na casa do parlamentar como empregada doméstica há quatro meses.

Além da mulher, seu marido, que usava roupas do deputado no momento da prisão, também foi preso.

Entre as joias levadas, estava um relógio avaliado em R$ 45 mil. De acordo com a Polícia Militar, o objeto foi vendido em uma loja no bairro São Cristóvão,