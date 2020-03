Casal é preso após tentar transportar cocaína no para-choque

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (5), cães farejadores da Polícia Militar encontraram cerca de 4 quilos de cocaína em um compartimento escondido no para-choques de um carro. A droga era de alta pureza. A ocorrência foi flagrada pela polícia da TP-050, entre Palmas e Paraíso do Tocantins em uma blitz da PM com a Divisão Especializada de Repressão a Nacórticos (Denarc).

No veículo estava um homem e uma mulher que foram presos em flagrante por tráfico.

A Secretaria de Segurança Pública explicou que a blits faz parte de um desdobramento da operação Ragnarok. A via é monitorada por ser uma das rotas do tráfico no estado. Os investigadores acreditam que a cocaína apreendida nesta quinta veio da Bahia e que iria abastecer o mercado interno de Palmas.

Um parte do veículo foi desmontada a fim de retirar a droga do veículo. Os dois suspeitos estão presos.