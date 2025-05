Casal e bebê são resgatados após serem feitos reféns por facção criminosa em MT

Um casal de 21 anos e um bebê foram resgatados por policiais militares após serem mantidos reféns por integrantes de uma facção criminosa, na madrugada desta terça-feira (20), em Sinop, município localizado a 503 km de Cuiabá. Três suspeitos foram detidos, entre eles dois adolescentes, e um quarto envolvido conseguiu fugir. Durante a ação, uma arma de fogo foi apreendida.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h, após receber informações sobre o cárcere privado das vítimas em uma residência da cidade. No local, os agentes encontraram um homem na frente da casa segurando um bebê no colo. Durante a abordagem, os policiais identificaram que o suspeito portava um revólver calibre .38 com munições e estava em uma videochamada no momento da chegada dos militares.

Segundo relato do próprio suspeito, ele aguardava orientações de membros da facção criminosa para dar continuidade ao crime. No interior da residência, os policiais localizaram mais três suspeitos, mas um deles conseguiu fugir. As vítimas, o casal e o bebê, foram encontradas com mãos e pernas amarradas com fios.

À polícia, o homem contou que estava em casa com a esposa e a filha quando os criminosos chegaram em um veículo e invadiram o imóvel. Durante o sequestro, ele relatou ter sido ameaçado de morte diversas vezes com uma arma apontada em sua direção.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.