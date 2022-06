Casal de idosos é morto a facadas em condomínio no Jardim Botânico, no Rio

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, o autor foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pela morte do casal

Um casal de idosos foi encontrado morto na madrugada deste sábado (25), em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Os corpos de Geraldo Pereira Coelho, 73, e Osélia da Silva Coelho, 72, estavam no sofá-cama.

O suspeito do crime é o oficial da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, 40. Ele foi preso após ser encontrado dentro da cama-baú do quarto do ex-namorado e filho das vítimas, o professor de inglês Felipe da Silva Coelho. O suspeito estava ferido e inconsciente.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que de acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, o autor foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pela morte do casal.

O oficial da Marinha está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e segue com escolta policial.

Segundo o site do jornal O Globo, Felipe e Cristiano se conheceram há cerca de anos. O professor morava em Fortaleza (CE). Por causa do relacionamento, ele se mudou para o Rio. Em abril deste ano, os dois brigaram e Cristiano teria agredido o companheiro.

Felipe resolveu acabar com o relacionamento e continuou morando com Cristiano até encontrar um apartamento. No dia 17, Geraldo e Osélia vieram para o Rio para visitar o filho e ficaram hospedados com o casal. Voltariam para Fortaleza no início da próxima semana.

Na noite de sexta-feira, o professor de inglês saiu sozinho enquanto os pais dele e Cristiano ficaram em casa.

O oficial da Marinha mandou uma mensagem para Felipe dizendo que a mãe dele estava passando mal. Ele voltou imediatamente. Quando chegou encontrou os pais mortos. Gritou e pediu ajuda para os vizinhos. Bombeiros e policiais militares foram para o local.